США начали операцию по освобождению Мосула - СМИ

Об этом заявил командир курдского воинского формирования "Пешмерга" Омер Хусейн, передает Anadolu.

По его словам, американские гаубицы, которые размещены примерно в 20 км от центра Мосула, наносят удары по боевикам. Также к операции привлечена авиация США.

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"Террористы ИГИЛ начали жечь шины, чтобы блокировать видимость боевых самолетов после того, как международная коалиция начала наносить удары", - добавил Хусейн.

"Боевики также начали сжигать нефть, которой они заполнили вырытые траншеи вокруг Мосула", - продолжил он.

В свою очередь представитель Пентагона отметил агентству, что "полномасштабное наступление еще не началось".

Как сообщал УНИАН, ранее с французского авианосца "Шарль де Голль" вылетели истребители и начали наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле.