США начали операцию по освобождению Мосула - СМИ
Американские военные начали операцию по освобождению иракского города Мосул от ИГИЛ.
Об этом заявил командир курдского воинского формирования "Пешмерга" Омер Хусейн, передает Anadolu.
По его словам, американские гаубицы, которые размещены примерно в 20 км от центра Мосула, наносят удары по боевикам. Также к операции привлечена авиация США.
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"Террористы ИГИЛ начали жечь шины, чтобы блокировать видимость боевых самолетов после того, как международная коалиция начала наносить удары", - добавил Хусейн.
"Боевики также начали сжигать нефть, которой они заполнили вырытые траншеи вокруг Мосула", - продолжил он.
В свою очередь представитель Пентагона отметил агентству, что "полномасштабное наступление еще не началось".
Как сообщал УНИАН, ранее с французского авианосца "Шарль де Голль" вылетели истребители и начали наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле.