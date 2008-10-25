Иммигранты из СССР проголосуют за Маккейна (опрос)

Русскоязычная община США на президентских выборах 4 ноября собирается голосовать за кандидата от Республиканской партии Джона Маккейна, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос Института исследований новых американцев, проведенный в нескольких американских штатах.

По результатам опроса, 79% респондентов обязательно будут участвовать в выборах, 56% собираются голосовать за Джона Маккейна и только 10% - за Барака Обаму. 28% респондентов пока не определились с выбором.

Те, кто скорее всего примет участие в выборах, также в основном собираются отдать свои голоса Маккейну - их 63%, только 11% поддержат Обаму, а остальные 25% еще не приняли окончательного решения.

Самой важной проблемой, надежды на решение которой респонденты связывают со своим кандидатом, была названа борьба с терроризмом. Среди других вопросов, волнующих иммигрантов, опрошенные отметили защиту Израиля, экономику, налоги, социальное страхование, войну в Ираке и образование.

Наиболее важными личными качествами, которыми должен обладать кандидат в президенты, респонденты считают лидерские способности, уверенность и настойчивость, ум, рассудительность, знание проблем, заботу о людях, красноречие, опыт, честность, порядочность и религиозность.

В ходе исследования были опрошены русскоязычные иммигранты в Нью-Йорке (335 человек, или 70% респондентов), а также в Калифорнии, Джорджии, Нью-Джерси, Флориде и Массачусетсе (всего 143 человека, или 30% респондентов).