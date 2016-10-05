Умер первый президент Словакии Михал Ковач

Об этом сообщает Слон со ссылкой на Reuters.

Он занимал пост главы государства в в течение пяти лет – с 1993 по 1998 год.

Ковач скончался в отделении реанимации братиславской больницы Святого Михаила от сердечной недостаточности.

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За последний год первый президент Словакии дважды попадал в больницу. Он имел проблемы с сердцем, также у него диагностировали болезнь Альцгеймера.

Ковач родился 5 августа 1930 года. С 1989 по 1991 годы занимал пост министра финансов Словацкой республики. В 1992 году стал председателем Федерального собрания Чехословакии. После раздела страны занял пост президента независимой Словацкой республики.