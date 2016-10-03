На президентских выборах в Эстонии зарегистрирован лишь один кандидат

Главу государства в Эстонии избирают в парламенте, и он выполняет преимущественно представительские функции, сообщает Deutsche Welle.

Голосование состоится 3 октября, сообщает агентство dpa. Для победы на выборах Кальюлайд надо набрать две трети голосов депутатов эстонского парламента (Рийгикогу) - то есть 68-ми членов параменти со 101.

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Керсти Кальюлайд является компромиссным кандидатом, чью кандидатуру выдвинули 90 депутатов Рийгикогу, поэтому наблюдатели очень высоко оценивают ее шансы на избрание.

Ранее УНИАН сообщал, что во время президентских выборов в Эстонии, которые состоялись 24 сентября, один из кандидатов, прошедших во второй тур, не набрал необходимое абсолютное большинство голосов. Тогда оба кандидата заявили, что не будут принимать участие в следующих выборах президента.