ФБР сосредоточилось на террористах и упустило финансовый кризис

Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) испытывает нехватку агентов и средств, необходимых для расследования причин финансового кризиса, пишет газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников бюро.

Недостаток кадров для проведения финансового расследования ФБР испытывает из-за того, что после терактов 11 сентября 2001 года большинство агентов были перенаправлены на антитеррористические и криминальные расследования. В общей сложности в этой сфере сейчас заняты более 1800 агентов. Это около трети от всего штата бюро.

По данным ФБР, ее сотрудники еще в 2004 году предупреждали администрацию Джорджа Буша о возможных трудностях на рынке ипотечного кредитования. При этом были запрошены дополнительные средства на проведение тщательного расследования. Тем не менее, правительство нужных денег не выделило и не одобрило найм новых сотрудников и переназначение старых на борьбу с финансовыми преступлениями.

Позже снабжение ФБР средствами ухудшилось, поскольку большая часть денег стала тратиться на обеспечение национальной безопасности в ущерб криминальным и финансовым расследованиям. По данным Министерства юстиции США, количество дел относительно нелегальной торговли наркотиками и других преступлений с 2000 по 2007 года сократилось на 26 процентов. При этом в области финансовых преступлений за тот же период число дел, передаваемых ФБР в суд, снизилось немногим более чем на 50 процентов.

Расследование причин американского ипотечного кризиса, в середине 2008 года переросшего в глобальный финансовый, ФБР начало в конце января этого года. По пристальным вниманием агентов оказались банки UBS, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bear Stearns и еще 10 финансовых организаций. К середине июня 2008 года в рамках расследования были предъявлены обвинения 406 американцам.

Ипотечный кризис начался в США в середине 2007 года. Его причиной стало слишком большое количество кредитов, выданных банками неблагонадежным заемщикам. Массовые невозвраты кредитов привели к списанию банками и инвестиционными компаниями всего мира активов на сумму в более чем 600 миллиардов долларов.

Лента.ру