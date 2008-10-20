В Конгресс США баллотируется уроженка Киева (фото)

Впервые в истории США на место в Палате представителей Конгресса США претендует кандидат, родившийся в СССР. Это 47-летняя уроженка Киева Марина Кац, выдвигающаяся от Республиканской партии по 13 округу штата Пенсильвания.

Семья Кац эмигрировала из СССР в США в 1979 году, когда девушке было 17 лет. Выучив английский язык, она окончила колледж и поступила на юридический факультет университета Тэмпл, затем получила степень магистра права и в 1995 году открыла собственную юридическую фирму. Политик воспитывает двух дочерей-подростков.

"Моей соперницей является член Палаты представителей демократка Эллисон Шварц, которая уже четыре года работает в конгрессе. Последние опросы показывают, что при 20 процентах избирателей, которые еще не определились в своем выборе, мы идем с Эллисон Шварц, что называется, "ноздря в ноздрю", - рассказала Кац в интервью агентству ИТАР-ТАСС в воскресенье. Отмечается, что в ее избирательном округе, включающем в себя часть Филадельфии с пригородами, проживают около 125 тыс. выходцев из бывшего Советского Союза, так что шансы на победу у М.Кац неплохие.

По ее словам, в случае победы на президентских выборах республиканца Джона Маккейна взаимоотношения США с Россией не ухудшатся, ведь именно с республиканскими администрациями Москве чаще удавалось находить общий язык по ключевым вопросам.

Как сообщается на сайте SmartVoter.Org, основными положениями предвыборной программы Кац является недопущение новых налогов, укрепление энергетической независимости США и сокращение коррупции и лоббизма.

Выборы представителя 13 округа Пенсильвании в Конгрессе пройдут одновременно с президентскими выборами 4 ноября 2008 года.

Лента.ру