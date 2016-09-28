Часть материалов по MH17 не была представлена в отчете, их используют в суде - следствие
15:11, 28 сентября 2016Мир
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Материалы, которые не были представлены в докладе по сбитому над Донбассом пассажирскому авиалайнеру, потом будут использовать для дальнейших доказательств.
REUTERS
Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк во время презентации следственной группой отчета по крушению рейса MH17, передает "Медуза".
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"Представитель Украины в группе международных следователей добавил, что часть материалов не была показана во время презентации - чтобы потом использовать для дальнейших доказательств, а затем - и в суде", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, согласно отчету, причиной гибели 298 человек признана ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук" близ поселка Первомайский - с территории, которая в июле 2014 года контролировалась пророссийскими боевиками.
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