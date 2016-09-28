Часть материалов по MH17 не была представлена в отчете, их используют в суде - следствие

Об этом заявил начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк во время презентации следственной группой отчета по крушению рейса MH17, передает "Медуза".

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"Представитель Украины в группе международных следователей добавил, что часть материалов не была показана во время презентации - чтобы потом использовать для дальнейших доказательств, а затем - и в суде", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету, причиной гибели 298 человек признана ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук" близ поселка Первомайский - с территории, которая в июле 2014 года контролировалась пророссийскими боевиками.