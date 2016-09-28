Следствие точно установило маршрут перевозки "Бука" из РФ в Украину (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, глава следственной группы Вильберто Паулиссен сказал: "Мы пришли к выводу, что МН17 был сбит ракетой 9М38, запущенной с "Бука", которая была ввезена из Российской Федерации и которая была возвращена в Российскую Федерацию".

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По его словам, следствие точно установило маршрут перевозки "Бука". "Следствие пришло к выводу, что территория была подконтрольна боевиками", - подчеркнул он. По словам Паулиссена, ракета была запущена в радиусе 6 км от села Снежное Донецкой области.

По словам следователей, "Бук" пересек границу России с Украиной в группе сепаратистов, пишет Медуза. ЗРК везли на белом грузовике Volvo, что зафиксировано на нескольких фотографиях.

В частности, конвой видели в Донецке и на трассах неподалеку от города. После этого конвой доехал до Снежного, что также зафиксировано на фотографиях, где его сняли с Вольво.

Следователи также благодаря показаниям очевидцев установили место, где произошел запуск ракеты.

Кроме того, как отмечается, на нескольких фотографиях зафиксированы последствия запуска.

После запуска ракеты "Бук" снова поставили на Volvo — и он поехал в район Красного Луча, Дебальцево и Луганск.

Согласно сообщению, после того, как "Бук" был зафиксирован в Луганске, он отправился обратно в Россию, успешно пересек границу, что также подтверждается перехваченными телефонными разговорами.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету, причиной гибели 298 человек признана ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук" близ поселка Первомайский - с территории, которая в июле 2014 года контролировалась пророссийскими боевиками.