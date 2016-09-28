В кабине малайзийского Boeing застрял кусок ракеты от "Бука" - следователи (фото)

Об этом заявили международные следователи, оглашая результаты расследования родственникам погибших Boeing 777, передает Slon.ru.

"В кабине "Боинга" застрял поражающий элемент ракеты от установки "Бук", - говорится в сообщении.

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Кроме того, журналистка ВВС Анна Холлиган сообщила, что кусок элемента в самолете оставила советская зенитная управляемая ракета 9М38, предназначенна для использования в ЗРК "Бук".

Pieces of BUK lodged in plane - weapon was a 9M38 missile #MH17 — anna holligan (@annaholligan) September 28, 2016

Как сообщал УНИАН, сегодня в Гааге на пресс-конференции международная совместная следственная группа объявляет предварительные результаты расследования уголовного производства относительно катастрофы «Боинга».