Советник Трампа мог обсуждать в Москве снятие санкций с окружения Путина - спецслужбы США

Об этом говорится в докладе спецслужбы, передает "Украинская правда" со ссылкой на Yahoo.

Сотрудники американской разведки на брифинге о возможном влиянии России на президентские выборы в США высказали обеспокоенность по поводу визита Пейджа в Москву 23 сентября.

В разведке считают, что Пейдж провел встречи с российскими чиновниками, которые находятся под санкциями за агрессию в Украине.

В отчете предполагается, что в штабе Трампа, особенно его помощники, заинтересованы в приятельских отношених с Москвой.

В штабе Трампа прокомментировать цель поездки Пейджа в Москву отказались.

"Мы пришли к выводу, что российские спецслужбы прилагают серьезные и согласованные усилия, чтобы повлиять на результат выборов США. Мы считаем, что приказ российской разведке проводить такие мероприятия, мог поступить только от чиновников очень высокого уровня в правительстве России", - говорится в докладе.

Как сообщалось, Россия совершила несколько кибератак с целью повлиять на выборы президента США.

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Так, в ущерб Клинтон и в пользу Трампа, в США вспыхнул скандал после того, как сайт "Викиликс" обнародовал более 19 000 писем из внутренней переписки сотрудников Демократического национального комитета.

Из этих писем следует, что партийные аппаратчики предпочитали Хиллари Клинтон Берни Сандерсу, который был ее главным соперником в борьбе за выдвижение от партии кандидатом на пост президента, хотя теоретически должны быть беспристрастными в этом.

Позже Трамп заявил, что надеется на то, что Россия сможет взломать электронную почту бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Как известно, кроме DNC, подверглись нападению предвыборный штаб Хиллари Клинтон, а также комитет по выборам в Конгресс Демократической партии (DCCC).