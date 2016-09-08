Глава разведки США связал непрерывные хакерские атаки с попыткой России повлиять на ход выборов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Выступая на конференции сотрудников разведки, он сослался на президента Барака Обаму, который в конце июля сказал, что «эксперты считают, что это русские».

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По словам Клэппера, он не будет «забегать вперед президента по этому вопросу, особенно пока ведет расследование. Глава американских разведслужб напомнил, что Обама также говорил, что «русские постоянно взламывают наши системы, не только государственные, но и частные».

Клэппер ссылался на интервью Обамы телеканалу NBC, данное в конце июля, в котором президент допустил, что Россия может попытаться оказать влияние на ход избирательной кампании в США.

Клэппер добавил, что «также поступают китайцы и другие, в том числе действующие частным образом». Он резюмировал, что кибератаки станут большой проблемой для следующей президентской администрации.