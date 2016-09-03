Для кибератак против США, Украины, Германии использовался один IP адрес - СМИ

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на издание Politico.

Как сообщается, фирма ThreatConnect, занимающаяся вопросами кибербезопасности, расследовала взломы электронной базы избирателей, что произошли недавно в двух американских штатах. Один из IP-адресов 5.149.249.172 оказался таким же, который был использован в ходе кибератак в Украине, Турции и Германии ранее в этом году.

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"Ранее ФБР распространило в США сообщение с перечнем всех IP-адресов, с которых были осуществлены кибератаки, и призвало отслеживать признаки взлома систем по той же схеме", – рассказывает автор материала.

В компании TreatConnect, которая сообщает о получении доказательств использования единой IP адреса в случаях кибератак в США, Турции, Германии и Украине сообщили, что проанализированная хакерская кампания "имеет все признаки характерного для России способа совершения подобных преступлений".

"Предупреждение распространенное ФБР вызвало вспышку опасений в США, что мишенью зарубежных хакеров станут недофинансированные провинциальные избирательные штабы кандидатов в президенты, ведь ранее хакеры уже осуществили взлом системы Демократического национального комитета и других американских политических организаций", – поясняет издание.