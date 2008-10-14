34 человека пострадали в результате столкновений в столице Черногории

Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения полиции и участников акции протеста против признания Косово, прошедшей в понедельник в столице Черногории - Подгорице, сообщает AFP.

По данным на ранее утро вторника, в больницах Подгорицы находились 34 пострадавших, в том числе 23 сотрудника полиции. Представители правоохранительных органов сообщили, что под стражу взяты 28 участников столкновений.

Акция протеста против решения правительства Черногории признать независимость Косово собрала в Подгорице около 10 тысяч участников. После того, как группа демонстрантов попыталась прорвать полицейское оцепление перед парламентом, представители правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ. В ответ демонстранты забросали полицейских камнями, начали бить витрины и стекла припаркованных машин.

На площади около парламента Черногории полиции удалось взять ситуацию под контроль, однако несколько групп участников акции протеста разошлись по городу, продолжив бить витрины и поджигать мусорные контейнеры. Остановить хулиганов полиции удалось лишь к позднему вечеру понедельника.

Черногория объявила о признании независимости Косово 9 октября. По мнению аналитиков, правительство Черногории, большинство населения которой выступают против признания Косово, пошло на этот шаг, в первую очередь, ради ускорения интеграции в Евросоюз. Власти Косово в одностороннем порядке провозгласили независимость 17 февраля 2008 года. По состоянию на начало октября 2008 года, Косово признали около 50 государств, в том числе большая часть стран Евросоюза.

Лента.ру