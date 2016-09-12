КНДР готова к новому ядерному испытанию - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Так, по данным источников в правительстве Южной Кореи, Пхеньян может воспользоваться тоннелем на полигоне в горах, который ранее не использовался.

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Напомним, 9 сентября КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3.

После этого Совет Безопасности ООН объявил о введении новых санкций против Северной Кореи.

Позже также стало известно, что военные Южной Кореи разработали план бомбардировки Пхеньяна на случай, если КНДР проявит признаки готовности нанести ядерный удар.