КНДР готова к новому ядерному испытанию - СМИ
06:22, 12 сентября 2016Мир
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Северная Корея завершила подготовку к проведению новых ядерных испытаний.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
Так, по данным источников в правительстве Южной Кореи, Пхеньян может воспользоваться тоннелем на полигоне в горах, который ранее не использовался.
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Напомним, 9 сентября КНДР провела крупнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3.
После этого Совет Безопасности ООН объявил о введении новых санкций против Северной Кореи.
Позже также стало известно, что военные Южной Кореи разработали план бомбардировки Пхеньяна на случай, если КНДР проявит признаки готовности нанести ядерный удар.
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