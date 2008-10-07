Путин засекретил свой праздничный план

Российский премьер Владимир Путин отметит сегодня свой 56-й день рождения. Правда, где и с кем, ни больше ни меньше, государственная тайна, пишет "Сегодня" . Косвенные "улики" указывают на то, что в российской столице его не будет — во всяком случае, встреча с прилетевшим вчера в Москву израильским премьером Эхудом Ольмертом, которая изначально якобы была запланирована на сегодня, не состоится, сообщает российская пресса. И именно по той причине, что свой день рождения Путин собрался отметить вдали от Кремля. Не исключено, что за границей.

Газета отмечает, что попытки выяснить праздничные планы Путина у его коллег по партии Единая Россия, в которой он председательствует, были встречены с нескрываемым удивлением. "Это же топ-секрет, — пояснил депутат-единорос Сергей Марков. — То где будет сегодня премьер-министр, информация закрытая из соображений безопасности, ведь Путин входит в десятку самых ненавидимых террористами людей. А быть он может где угодно: он очень свободен в передвижениях". Подарком партии председателю будет, по словам Маркова, разве что рядовая телеграмма: "У нас культа личности нет никакого, а сам он ко всем этим поклонам всегда относился с юмором. Думаю, только те, кто поддерживает с ним личные отношения, Грызлов, например, может, что-то подарят".

Тем не менее, как минимум два претендующих на культовость сюрприза для Путина уже известны. В воскресенье подарок премьеру РФ заочно "вручил" президент Чечни Рамзан Кадыров — подписал указ о переименовании главной магистрали Грозного (проспекта Победы) в проспект Владимира Путина. А сегодня в Петербурге городской комитет по физкультуре и спорту презентует фильм по книге Владимира Владимировича "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным". Путиновский бестселлер, кстати, готовят уже ко второму переизданию.