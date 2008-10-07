Президент России Дмитрий Медведев завел видеоблог. В первом специальном видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, он рассказал о своем предстоящем выступлении на Конференции по вопросам мировой политики в Эвиане (Франция) 8 октября.

Это первая запись в разделе «Видеоблог», где будут размешаться обращения главы российского государства к посетителям сайта, сообщает Газета.ру.