В США расследуют возможное российское вмешательство в президентские выборы - СМИ

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке и Конгрессе, передает Дождь.

Как сообщает газета, цель российской операции — посеять недоверие к предстоящим выборам и к американским политическим институтам.

Расследование ведется под руководством Джеймса Клэппера, директора Национальной разведки.

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По словам источников газеты, целью Кремля может быть не влияние на исход выборов, а попытки подготовить почву для пропаганды против американской политики продвижения демократии за рубежом, особенно в странах бывшего Советского Союза.

Также расследуются возможные случаи вмешательства в предвыборный процесс. ФБР предупредило чиновников на уровне штатов и муниципалитетов о возможных кибератаках.

Один из собеседников газеты при этом отметил, что у органов разведки нет явных доказательств вмешательства России в выборы.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам кандидата в президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, потенциальное вмешательство России в процесс выборов президента ​США представляет собой серьезную угрозу, которую необходимо устранить быстро и надежно.