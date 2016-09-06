Клинтон заявила об угрозе вмешательства России в процесс выборов президента ​США

Об этом заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Отмечая, что попытка иностранного манипулирования американской политической системой «почти не укладывается в голове», Клинтон заявила, что президент России и его помощники, вероятно, считают, что они получат некоторую выгоду.​

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«Мы должны четко осознавать, что мы не позволим никому вмешиваться», - сказала Клинтон журналистам, сопровождающим ее в ходе кампании на Среднем Западе.

Кандидат от Демократов не назвала каких-либо конкретных шагов, которые она планирует предпринять по защите от иностранного вмешательства, но процитировала высказывание президента США Барака Обамы о том, что США имеют широкие возможности, как для защиты, так и для нападения, и призвала все страны принять меры против разжигания холодной войны в киберпространстве.