Комитет Европарламента поддержал безвизовый режим для Грузии

Соответствующее голосование состоялось в рамках заседания Комитета в понедельник в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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В частности, "за" проголосовали 44, "против" - 5 из 49 депутатов, принявших участие в голосовании.

Докладчиком была Мария Габриэль, которая является также докладчиком по вопросу предоставления безвизового режима Украине.

Далее должны состояться переговоры между Европарламентом, Европейской комиссией и Европейским Советом с целью сближения позиций по вопросу предоставления Грузии безвизового режима. После этого должно состояться голосование в рамках пленарного заседания Европарламента и на Совете Евросоюза.