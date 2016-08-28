В Молдове празднование 25-летия независимости сопровождалось акциями протеста, полиция применила слезоточивый газ

Как сообщает Deutsche Welle, группа митингующих пыталась прорваться сквозь ряды полиции на центральную площадь Кишинева во время проведения военного парада. Количество манифестантов составило несколько сотен человек. За безопасность во время проведения мероприятия отвечали около 6 тысяч правоохранителей. В ответ на действия манифестантов полиция применила силу и слезоточивый газ.

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Участники акции протеста требовали привлечь к уголовной ответственности председателя Демократической партии Молдовы (ДПМ), координатора правящего большинства, молдавского бизнесмена Влада Плахотнюка. Люди скандировали "Jos mafia!" ("Долой мафию!") и "Позор!" или "Плахтонюк, не забывай, твой дом - тюрьма".

Между тем в Брюсселе пообещали и в дальнейшем оказывать содействие Молдове на пути воплощения реформ, целью которых должно стать достижение максимальных выгод от Соглашения об ассоциации, включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли", говорится в сообщении Европейской службы внешнего действия.

В то же время в ЕС отмечают важность урегулирования конфликта в Приднестровье и призывают к "восстановлению усилий сторон, направленных на достижение всеобъемлющего мирного урегулирования". Это, по мнению Брюсселя, должно происходить на принципах суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова "с особым статусом для Приднестровья".