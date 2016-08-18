Молдова обвинила РФ в нарушении суверенитета
Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы выразило обеспокоенность совместными учениями "силовых структур" Приднестровья и военнослужащих Оперативной группы российских войск, которая в 1995 году дислоцируется на территории самопровозглашенной "Приднестровской молдовской республики".
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Квалифицируем эти учения как незаконные и недопустимые действия на территории Молдовы", - говорится в комментарии Бюро.
Данные маневры, по мнению властей Молдовы, "подрывают существующие механизмы поддержания мира" и вредят урегулированию ситуации в Приднестровье.
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Также в среду министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявило официальному представителю посольства России о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.
"Министерство подчеркнуло необходимость вывода российских военных формирований и вооружения с территории Молдовы, а также преобразование нынешней миротворческой операции на многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом", - говорится в сообщении ведомства.