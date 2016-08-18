Молдова обвинила РФ в нарушении суверенитета

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Квалифицируем эти учения как незаконные и недопустимые действия на территории Молдовы", - говорится в комментарии Бюро.

Данные маневры, по мнению властей Молдовы, "подрывают существующие механизмы поддержания мира" и вредят урегулированию ситуации в Приднестровье.

Читайте такжеАналитики Da Vinci AG сообщают о смене стратегии России в отношении Молдовы

Также в среду министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявило официальному представителю посольства России о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

"Министерство подчеркнуло необходимость вывода российских военных формирований и вооружения с территории Молдовы, а также преобразование нынешней миротворческой операции на многонациональную гражданскую миссию под международным мандатом", - говорится в сообщении ведомства.