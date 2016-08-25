Призрачная "группа Вагнера": СМИ рассказали о наемниках, воюющих за интересы Кремля в Украине и Сирии

Траты взяли на себя государство и "высокопоставленные бизнесмены", рассказал офицер министерства обороны РФ и два собеседника, знакомых с ходом операции, сообщает РБК. Называть имена "инвесторов" собеседники отказываются даже в неофициальной беседе при выключенных диктофонах.

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Отмечается, что впервые о «группе Вагнера» и ее участии в сирийской войне в октябре 2015 года написала «Фонтанка». Издание утверждало, что ранее наемников видели на юго-востоке Украины, где они принимали участие в боях на стороне так называемых республик.

«Группа Вагнера» получила свое название по позывному руководителя отряда, рассказали четыре источника, лично знакомых с Вагнером. ЧВК появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как осенью 2015 года Россия начала официально разворачивать свои базы, рассказал офицер Минобороны РФ и подтвердил источник, знакомый с ходом операции. В общей сложности рядом с Латакией и Алеппо располагались почти 2,5 тыс. человек, руководили операцией сотрудники ГРУ и ФСБ, отметил он.

Согласно сообщению, «Группа Вагнера» тренируется на базе в Молькино (Краснодарский край), где также располагаются силы 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ Минобороны, объяснили офицер ФСБ и один из бойцов, служивший под началом «Вагнера». ЧВК не платит за аренду зданий и участка, говорят два собеседника, знакомые с устройством лагеря.

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Содержание самой базы, как и остальных военных частей, находится на балансе Министерства обороны РФ. Тендеры на услуги по вывозу мусора и перевозке белья, санитарные услуги, уборку территорий, теплоснабжение проводятся пакетами сразу на несколько десятков или сотен военных частей, сгруппированных по территориальному признаку. В среднем в 2015–2016 годах ведомство тратило на одну военную часть 14,7миллионов рублей без учета засекреченных контрактов, следует из закупочной документации шести аукционов, где упоминается база в Краснодарском крае.

В нескольких тендерах на содержание базы участвовали фирмы, имеющие отношение к петербургскому ресторатору Евгению Пригожину – "любимому ресторатору" президента РФ Владимира Путина

Отмечается, что фирмы Пригожина являются одними из крупнейших поставщиков услуг для Минобороны: компании завозят продовольствие и занимаются уборкой в военных частях.

Зарплаты солдатам "группы Вагнера" выплачивались наличными, официально они нигде не были оформлены, а закупки оружия и снаряжения засекречены, объясняет офицер Минобороны РФ и подтверждают два собеседника, знакомых с ходом операции.

Рассказывая о зарплатах бойцов, собеседники приводят схожие цифры. По словам водителя, работающего на базе в Краснодарском крае, гражданские получают около 60 тыс. руб. в месяц. Источник, знакомый с деталями военной операции, указывает, что боец ЧВК, находящийся на базе в России, может рассчитывать на 80 тыс. руб. ежемесячно и до 500 тыс. руб. плюс премия — в зоне боевых действий в Сирии.

Зарплата сотрудника ЧВК в Сирии редко превышала 250–300 тыс. руб., уточняет в разговоре офицер Минобороны РФ. С минимальным порогом в 80 тыс. руб. он согласен, а среднюю зарплату для рядового оценивает в 150 тыс. руб. плюс боевые и компенсации. При максимальной численности «группы Вагнера» 2,5 тыс. человек их зарплата с августа 2015 года по август 2016 года могла составить от 2,4 млрд (при 80 тыс. руб. в месяц) до 7,5 млрд руб. (при ежемесячных платежах 250 тыс. руб.).

Вместе с тем, по данным издания, стоимость снаряжения для каждого бойца может доходить до $1 тыс., перемещение и проживание обойдется в такую же сумму в месяц, считает Борис Чикин, совладелец частной военной компании Moran Security Group. Таким образом, стоимость присутствия 2,5 тыс. человек в Сирии без учета зарплат может достигать $2,5 млн в месяц, или около 170 млн руб. (при среднегодовом курсе доллара 67,89 руб., по данным ЦБ).

Максимальные траты на питание в ходе сирийской кампании могли составлять 800 руб. на человека в сутки, оценил Александр Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа РФ. Из этой оценки следует, что еда для 2,5 тыс. бойцов могла обходиться в сумму до 2 млн руб.

Основные потери с российской стороны в Сирии несет именно ЧВК, говорят собеседники РБК, знакомые с деталями операции. Их данные по числу погибших разнятся. Сотрудник Минобороны РФ настаивает, что всего на Ближнем Востоке погибли 27 «частников». Один из бывших офицеров ЧВК говорит минимум о 100 смертях. «Оттуда каждый третий «двухсотый», каждый второй «трехсотый», — говорит сотрудник базы в Молькино («груз-200» и «груз-300» — условные обозначения при транспортировке тела погибшего и раненого бойца соответственно).

Стандартная компенсация родственникам погибшего бойца — до 5 млн руб., говорит источник, знакомый со структурой ЧВК (столько же получают родственники военнослужащих ВС России, погибших во время боевых действий). Но получить их не всегда просто, настаивает знакомый погибшего в Сирии «частника»: часто семьям приходится буквально выбивать средства. Офицер Минобороны уточняет, что за погибшего родственника семьи получают 1 млн руб., за ранения бойцам выплачивают до 500 тыс. руб.

С учетом зарплат, снабжения базы, проживания и питания годовое содержание «группы Вагнера» может обойтись в сумму от 5,1 млрд до 10,3 млрд руб. Единовременные траты на снаряжение — 170 млн руб., компенсации семьям погибших при минимальной оценке потерь — от 27 млн руб.

Как сообщал УНИАН, по данным Sky News, в Сирии погибли 500-600 российских наемников.

По данным журналистов, официально батальона "ЧВК Вагнера" не существует, и единственным доказательством противоположного являются государственные награды РФ, которые получают его бойцы.