РФ после изгнания с иранской авиабазы Хамадан допускает ее дальнейшее эксплуатирование
Несмотря на заявления Ирана, РФ допускает дальнейшее использование авиабазы Хамадан.
Как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, дальнейшее использование российскими ВКС авиабазы Хамадан в Иране будет регулироваться взаимными договоренностями и зависеть от обстановки, складывающейся в Сирии, сообщает РИА Новости.
По его словам, все самолеты, наносившие удары по боевикам с авиабазы Хамадан, вернулись в Россию.
Читайте такжеИран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией
Как сообщал УНИАН, ранее Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией.
Вскоре министр обороны Ирана Хосейн Дехган объяснил, что решение выгнать РФ с авиабазы приняли из-за "неуважения и желания покрасоваться" последней.
"Разумеется, русским хочется показать, что они - супердержава и влиятельная страна, что они активно себя ведут в сфере безопасности и в этом регионе и в мире", - сказал министр.
Напомним, 16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.