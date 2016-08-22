РФ после изгнания с иранской авиабазы Хамадан допускает ее дальнейшее эксплуатирование

Как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, дальнейшее использование российскими ВКС авиабазы Хамадан в Иране будет регулироваться взаимными договоренностями и зависеть от обстановки, складывающейся в Сирии, сообщает РИА Новости.

По его словам, все самолеты, наносившие удары по боевикам с авиабазы Хамадан, вернулись в Россию.

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Как сообщал УНИАН, ранее Иран заявил о прекращении использования базы Хамадан российской авиацией.

Вскоре министр обороны Ирана Хосейн Дехган объяснил, что решение выгнать РФ с авиабазы приняли из-за "неуважения и желания покрасоваться" последней.

"Разумеется, русским хочется показать, что они - супердержава и влиятельная страна, что они активно себя ведут в сфере безопасности и в этом регионе и в мире", - сказал министр.

Напомним, 16 августа Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране. База Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, якобы не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.