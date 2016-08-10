В Сирии погибли сотни российских наемников - Sky News

Об этом сообщает сайт британского телеканала Sky News со ссылкой на разговор с российскими наемниками, воевавшими в Сирии.

В сообщении говорится, что Кремль всегда осторожно формулировал на словах свою кампанию в Сирии как воздушную операцию. Российские чиновники постоянно заявляли, что не нуждаются в размещении военных на суше, и в Сирии присутствует ограниченное количество "инструкторов и военных советников".

Группа российских наемников рассказала, что они были завербованы чрезвычайно засекреченной частной военной компанией "Вагнер" и отправлены в Сирию на борту российских военно-транспортных самолетов. Они сообщили, что за сумму, эквивалентную 3 тыс. фунтов стерлингов в месяц, они были отправлены в места боевых противостояний и перестрелок с повстанческими группами, в том числе с "Исламской государством".

Двое собеседников телеканала сказали, что им удалось остаться в живых. "Это (шанс) 50 на 50 ... Большинство людей, которые отправляются туда за деньгами, заканчивают смертью. Те же, кто воюют за идеи, воюют против американцев, американских специальных сил, за определенную идеологию - имеют больше шансов для выживания", - сказал один из собеседников.

В свою очередь другой собеседник сообщил, что "примерно от 500 до 600 человек там погибли". "Никто никогда не узнает о них ... Это наиболее страшная вещь. Никто никогда не будет знать", - подчеркнул он.

При этом на сайте телеканала размещен транскрипт беседы агента компании "Вагнер" с одним из потенциальных новичков. Новичок рассказал, что слышал, что "Вагнер" ищет мужчин, и что он лично служил в армии. Агент компании спросил у него о физическом состоянии, имеет ли он проблемы с законом, долги и есть ли у него действующий загранпаспорт. Потенциальный новичок рассказал, что имеет проблемы с денежными средствами, поскольку хочет приобрести квартиру. Агент в ответ сказал, чтобы он приехал в село Молкино на юге РФ, где размещена тренировочная база, и что у него высокие шансы быть выбранным.

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Собеседник телеканала рассказал, что несколько раз участвовал в миссиях в Сирии, а также сказал, что ему известно, что мужчин без всякой подготовки принимают для тренировки, даже тех, кто никогда не стрелял из огнестрельного оружия. Он сказал, что учения на полигоне обычно продолжаются один-два месяца, и они очень интенсивны.

"Если человек не служил в армии, его тренируют с начального уровня. Они учат быть пехотинцами - обычным пушечным мясом. Если человек служил в артиллерии, разведке, штурмовых бригадах - его навыки совершенствуются ... Они учат, как управлять и использовать абсолютно все снаряжение, которое они имеют", - сказал российский наемник.

Оба наемники сказали, что после учений оказались на главной российской военной базе на морском побережье в Сирии. Один из них сказал, что присоединился к более чем 500 другим наемникам. Еще один собеседник сказал, что присоединился к группе численностью 900 наемников.

"Там были 564 солдата со мной, и мы были размещены на базе", - сказал он. По его данным, там были размещены две разведывательные роты, одна рота противовоздушных сил, две штурмовые группы и пешие войска, а также тяжелая артиллерия, танки и другое вооружение.

Ранее издание Rzeczopspolita сообщало, что большинство российских военных, которые поддерживают режим президента Башара Асада, – это солдаты так называемых "частных армий". Самая большая группа среди них – это бойцы, которые работают на частную военную компанию "Вагнер". Ее войско насчитывает более тысячи хорошо обученных и подготовленных солдат.