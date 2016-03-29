Журналисты рассказали о "призрачном" батальоне, который воюет за интересы Кремля в Украине и Сирии

Интересы России в Украине и Сирии отстаивает частная военная компания, которой юридически не существует. Потому ее потери не портят официальную статистику Минобороны РФ. Подтверждения его существовании обнародовало издание "Фонтанка".

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Известного как "ЧВК Вагнера" батальона с тяжелым пехотным вооружением и бронетехникой нет ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц. Бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. В России нет закона о частных военных компаниях, и гражданской организации, имеющей в арсенале бронированные боевые машины, переносные зенитные комплексы и минометы.

По информации издания, условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году. С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.

Единственное документальное подтверждение существования неформального батальона, каким-то образом признаваемого официальными структурами, журналисты нашли в документах за подписью президента России после того, как узнали, что бойцы получают государственные награды.

"На 23 Февраля, на 9 Мая – в Молькино награждение. Приезжает дядька седой в кожаной летной офицерской куртке, по виду – чекист в звании не ниже генерал-майора. Сначала тем, кто живой в строю, кому орден Мужества, кому – "Отвагу". Потом зачитывает тех, кого в строю нету, – посмертно", - говорит источник.

При этом отмечается, что установленный порядок представления к награждению медалями и орденами такую возможность исключает. Присланные документы убеждают в обратном.

Сколько бойцов Вагнера погибли в Сирии, может сказать либо "отдел кадров" ЧВК, либо сам Вагнер, либо отдел администрации президента, готовящий указы о посмертных награждениях. Собеседники издания говорят о десятках.

Рота, зашедшая в Сирию в сентябре 2015 года, покинула её в конце декабря того же года, но, как говорят вернувшиеся, из 93 человек живыми и без ранений возвратилась треть. Основные же потери начались в январе – феврале, в боях за Пальмиру. Сложность документального подтверждения жертв в том, что даже служащие в одном взводе не всегда знают не только фамилии, но и имена друг друга. "Любопытство не приветствуется. С кем бок о бок свинец жуешь – иногда имен не знали. Кто чем занимался, кто что, об этом не говорят", – рассказали источники.

Как пишет издание, в Сирии, по примерным подсчетам, находится подразделение Вагнера в составе около четырехсот человек. Всего же в призрачной ЧВК – личного состава и вооружения, как в усиленном батальоне, или, как сейчас говорят, батальонно-тактической группе.

"Три разведывательно-штурмовые роты, в каждой от девяноста до ста человек. Три взвода с СПГ и АГС – рота огневой поддержки. Рота ПВО с "Иглами". Рота связи. Рота охраны. Медчасть. Плюс гражданские – обслуживающий персонал. Без гражданских – человек шестьсот", - рассказывают собеседники газеты.

Особенностью ЧВК Вагнера называют взвод сербов, который начали формировать летом 2014 года. По словам собеседников "Фонтанки", командиром воинов-интернационалистов был серб с позывным "Волк" по имени Давор, старый товарищ Вагнера, якобы их знакомство началось ещё до Украины и даже до "Славянского корпуса".

Процент потерь, нехарактерный для частных военных компаний, как правило исполняющих в зоне боевых действий локальные и узкопрофессиональные задачи, не предусматривающие хождения в атаку, вернувшиеся живыми объяснили "тактикой Второй мировой":

"Только штыков на АК не хватает, а то прямо Вторая мировая. Как было под Дебальцево – в поле людей выгоняли с техникой, и команда – ваша задача взять укреп, взять блокпост. И вперед, просто как на мясо. Когда по нам начинали со стодвадцаток класть, с "Кордов", с РПГ по технике – люди... их просто рвало. Прямой с РПГ – только руки-ноги остаются. Без обучения в Молькино в бой никого не пошлют, но чему успеют научить - просто элементарно стрелять, чтобы не сразу сдохнуть. У кого есть боевой опыт – они ещё как-то более-менее живут, но всё равно, не то".

В Сирии, говорят знакомые с ситуацией истоники, тактика "Ура" продолжилась: "Что мы там делаем? Идем первой волной. Наводим авиацию с артиллерией, вытесняем противника. За нами бодро заходит сирийский спецназ, а следом "Вести-24" вместе с ОРТ с камерами наперевес идут брать у них интервью".

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Собеседник заверил, что желающих попасть к Вагнеру и воевать за 240 тысяч рублей в месяц гораздо больше, чем вакансий: "Ты из своего Петербурга давно выезжал? Кроме Москвы и Питера, нигде работы нету никакой. Если повезет – то 15-20 тысяч в месяц считается неплохо, а цены на продукты – как будто в Антарктиде живем. В Молькино очередь стоит. А вообще – были бы ЧВК официально, как за границей, – было бы прекрасно. У нас мы никто и звать никак".

Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.

Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство". В частности в ведомстве рассказывали о поддержке операции по освобождению Пальмиры от исламистов.