Сербия не введет санкции против России - президент страны

Об этом сообщается на сайте президентской администрации Сербии, передает РБК.

По словам Николича, его страна не введет меры против России, "если это означает согласование с внешней политикой ЕС".

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Он отметил, что Сербия связана с Россией. "Мы связаны с Россией, мы связаны с Соединенными Штатами, где живет большая сербская община", — добавил он.

При этом Николич на встрече в очередной раз заявил о желании Сербии войти в Евросоюз. Байден, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон не ждет, что Сербия будет выбирать между Западом и Россией.

Как сообщал УНИАН, Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России.

18 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит реализацию политики непризнания Крыма частью России, в том числе посредством ограничительных мер. Она призвала государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию, сославшись на резолюцию Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2014 года.