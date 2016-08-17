Сербия не введет санкции против России - президент страны
Президент Сербии Томислав Николич в ходе встречи с вице-президентом США Джо Байденом заявил, что Сербия не может ввести санкции против России.
Об этом сообщается на сайте президентской администрации Сербии, передает РБК.
По словам Николича, его страна не введет меры против России, "если это означает согласование с внешней политикой ЕС".
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Он отметил, что Сербия связана с Россией. "Мы связаны с Россией, мы связаны с Соединенными Штатами, где живет большая сербская община", — добавил он.
При этом Николич на встрече в очередной раз заявил о желании Сербии войти в Евросоюз. Байден, в свою очередь, сообщил, что Вашингтон не ждет, что Сербия будет выбирать между Западом и Россией.
Как сообщал УНИАН, Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России.
18 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит реализацию политики непризнания Крыма частью России, в том числе посредством ограничительных мер. Она призвала государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию, сославшись на резолюцию Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2014 года.