В ЕС призвали все страны ООН присоединиться к санкциям против России

Об этом говорится в заявлении Могерини, приуроченном ко второй годовщине незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

Как отметила верховный представитель, ЕС продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Европейский Союз вновь подтверждает, что не признает и продолжает осуждать нарушения международного права. Это остается прямым вызовом международной безопасности, с весомыми последствиями для международного правового порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", - подчеркнула Могерини.

В связи с этим она заявила, что Евросоюз остается настроенным полностью реализовать политику непризнания аннексии Крыма Россией, в том числе с помощью ограничительных мер - санкций.

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"Европейский Союз вновь призывает государства- ч лены Организации Объединенных Наций рассмотреть аналогичные меры в отношении непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной ассамблеи ООН (О поддержке территориальной целостности Украины) от 27 марта 2014 года", - подчеркнула Могерини.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% из числа тех, кто принял участие в «референдуме» 16 марта 2014 года, высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.