Сербия снова отказалась присоединяться к западным санкциям против России

Сербия не собирается присоединяться к санкциям против России. Об этом ТАСС заявили в постоянном представительстве Сербии при ООН.

"Президент, премьер-министр и министр иностранных дел Сербии много раз повторяли, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против Российской Федерации. Наша позиция не изменилась", - заявила первый советник постпредства Ана Илич.

18 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз продолжит реализацию политики непризнания Крыма частью России, в том числе посредством ограничительных мер. Она призвала государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию, сославшись на резолюцию Генеральной Ассамблеи от 27 марта 2014 года.

Документ, принятый большинством голосов, объявил референдум в Крыму незаконным и призвал все государства и международные организации не признавать полуостров частью России.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за аннексии Крыма и участия России в войне на Донбассе.

Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.