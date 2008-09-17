Буш внес Боливию и Венесуэлу в «черный список»

Президент США Джордж Буш заявил 16 сентября, что Боливия, Венесуэла и Мьянма внесены в "черный список" стран, не выполняющих, по мнению США, свои обязательства по борьбе в производством наркотиков и наркотрафиком, сообщает Detroit Free Press.

Попадание страны в "черный список" означает существенное сокращение американской помощи в ее адрес, однако президент США заверил, что в отношении Венесуэлы и Боливии этого не произойдет, поскольку "программы помощи демократическим институтам в Венесуэле и продолжение поддержки двусторонних программ в Боливии жизненно важны для национальных интересов США".

В настоящее время управление по борьбе с наркотиками США прекратило свои операции в основных районах выращивания боливийской коки и вывело всех добровольцев Корпуса мира из Боливии по соображениям безопасности. 16 сентября Госдепартамент США заявил, что будут организованы по меньшей мере два авиарейса для эвакуации из Боливии желающих покинуть страну американцев.

Напомним, что в последнее время напряженность в отношениях США с Венесуэлой и Боливией резко выросла.10 сентября Боливия объявила посла США в стране персоной нон-грата, обосновав это решение тем,что посол поддерживал боливийских сепаратистов.

Венесуэла 11 сентября из солидарности с Боливией также выслала американского посла, а президент страны Уго Чавес велел велел американцам "пойти к черту 100 раз". Он пояснил такой шаг несогласием с "империалистической" политикой США и предупредил, что находящиеся в Венесуэле российские бомбардировщики "Ту-160" служат "предупреждением американской империи".

США в качестве ответного шага также выслало послов обоих государств.

Лента.ру