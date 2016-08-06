По меньшей мере 10 гражданских подорвались на бомбе в Афганистане

00:51, 06 августа 2016
Мир
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Власть Афганистана сообщает о гибели 5 августа по меньшей мере 10 гражданских в результате двух взрывов в восточной провинции Пактия.

REUTERS

По сообщению пресс-секретаря провинции, семья из 5 человек погибла, когда их автомобиль наехал на бомбу, заложенную на обочине. Еще пять человек погибли, когда их трактор наехал на бомбу, передает Радио Свобода.

Обе бомбы были заложены в районе Чамкани провинции Пактия.

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Местная власть обвинения возлагает на группировку «Талибан».

В ООН заявляют, что талибы ответственны за большинство случаев гибели и ранений среди гражданских.

По оценкам ООН более 1 тысяча 600 гражданский погибли в Афганистане в первом полугодии 2016 года.

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