По меньшей мере 10 гражданских подорвались на бомбе в Афганистане
00:51, 06 августа 2016Мир
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Власть Афганистана сообщает о гибели 5 августа по меньшей мере 10 гражданских в результате двух взрывов в восточной провинции Пактия.
REUTERS
По сообщению пресс-секретаря провинции, семья из 5 человек погибла, когда их автомобиль наехал на бомбу, заложенную на обочине. Еще пять человек погибли, когда их трактор наехал на бомбу, передает Радио Свобода.
Обе бомбы были заложены в районе Чамкани провинции Пактия.
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Местная власть обвинения возлагает на группировку «Талибан».
В ООН заявляют, что талибы ответственны за большинство случаев гибели и ранений среди гражданских.
По оценкам ООН более 1 тысяча 600 гражданский погибли в Афганистане в первом полугодии 2016 года.
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