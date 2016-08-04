Полиция идентифицировала нападавшего на прохожих с ножом в Лондоне

Сейчас подозреваемый, 19-летний парень, находится в больнице под надзором полиции. Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает CNN.

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"Основным фактором" нападения следователи считают психическое здоровье. Но террористическая линия также рассматривается. Отдел по борьбе с терроризмом принимает участие в расследовании, но не возглавляет его.

"Тот факт, что они вообще упоминают террористический мотив, может основываться на том, что нападавший, возможно, говорил во время атаки. Возможно, пострадавшие поминали об этом", - заявил экс-агент ФБР Бобби Чейкон.

Городские власти отмечают, что в связи с этим инцидентом на лондонских улицах будет больше полицейских, чем обычно.

"Лондонцы проснутся утром и увидят усиленное присутствие полицейских, в том числе вооруженных, на улице", - рассказал помощник комиссара Скотланд-Ярда Марк Роули.

London police: Suspect's mental health 'significant factor' in deadly knife attack https://t.co/HdEPDrrASRpic.twitter.com/yujY2okfWV — Voice of America (@VOANews) 4 серпня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, одна женщина погибла, и еще как минимум пять человек были ранены в результате нападения, совершенного неизвестным с ножом на площади Рассел-сквер в центре Лондона.

Нападавший арестован спустя шесть минут после поступления первых сообщений о нападении. Чтобы его задержать, полицейским пришлось применить электрошокеры.