В центре Лондона мужчина напал на прохожих: одна женщина погибла, пять человек ранены

Полицейским удалось задержать нападавшего, передает Русская служба Би-Би-Си.

Сообщение о нападении поступило в полицию в среду в 22:33 по местному времени. Позвонившие в полицию сказали, что неизвестный бросается с ножом на прохожих.

На месте происшествия полиция обнаружила шесть раненых, одна женщина скончалась через короткое время.

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Нападавший арестован спустя шесть минут после поступления первых сообщений о нападении. Чтобы его задержать, полицейским пришлось применить электрошокеры.

По данным полиции, не исключается версия террористического акта.

О состоянии пострадавших и характере ранений пока ничего не сообщается.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Энди Мур, находящийся на месте событий, район оцепления был расширен, на месте происшествия находится большое число полицейских.

Полиция пока не может сказать, были ли у нападавшего сообщники. О его личности пока также нет данных.

Рассел-сквер находится в самом центре Лондона, вблизи от множества туристических достопримечательностей, включая Британский музей, а также ряда крупных отелей.