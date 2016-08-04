В центре Лондона мужчина напал на прохожих: одна женщина погибла, пять человек ранены
Одна женщина погибла, и еще как минимум пять человек были ранены в результате нападения, совершенного неизвестным с ножом на площади Рассел-сквер в центре Лондона.
Полицейским удалось задержать нападавшего, передает Русская служба Би-Би-Си.
Сообщение о нападении поступило в полицию в среду в 22:33 по местному времени. Позвонившие в полицию сказали, что неизвестный бросается с ножом на прохожих.
На месте происшествия полиция обнаружила шесть раненых, одна женщина скончалась через короткое время.
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Нападавший арестован спустя шесть минут после поступления первых сообщений о нападении. Чтобы его задержать, полицейским пришлось применить электрошокеры.
По данным полиции, не исключается версия террористического акта.
О состоянии пострадавших и характере ранений пока ничего не сообщается.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Энди Мур, находящийся на месте событий, район оцепления был расширен, на месте происшествия находится большое число полицейских.
Полиция пока не может сказать, были ли у нападавшего сообщники. О его личности пока также нет данных.
Рассел-сквер находится в самом центре Лондона, вблизи от множества туристических достопримечательностей, включая Британский музей, а также ряда крупных отелей.