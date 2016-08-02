В США изучают сообщения о химической атаке в Сирии
В США изучают сообщения о сбросе контейнеров с токсичным газом в районе сирийского города Саракеб, в результате чего пострадали более 30 гражданских.
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает Радио Свобода.
«Если это окажется правдой, это будет чрезвычайно серьезно», - отметил он.
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Напомним, 2 августа из Сирии поступили сообщения о химической атаке на местность, где в понедельник был сбит российский военный вертолет и погибли все пять российских военных в нем.
По сообщениям, две цистерны с ядовитым газом, предположительно, хлором, были сброшены с неидентифицированного вертолета поздно вечером в понедельник.
По словам очевидцев, в результате химической атаки пострадали более 30 человек.
В России, которую начали неофициально обвинять в этом нападении как мести за сбивание вертолета, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к нему, но уточнил, что не имеет информации о том, что происходит в регионе.