В США изучают сообщения о химической атаке в Сирии

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Джон Кирби, передает Радио Свобода.

«Если это окажется правдой, это будет чрезвычайно серьезно», - отметил он.

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Напомним, 2 августа из Сирии поступили сообщения о химической атаке на местность, где в понедельник был сбит российский военный вертолет и погибли все пять российских военных в нем.

По сообщениям, две цистерны с ядовитым газом, предположительно, хлором, были сброшены с неидентифицированного вертолета поздно вечером в понедельник.

По словам очевидцев, в результате химической атаки пострадали более 30 человек.

В России, которую начали неофициально обвинять в этом нападении как мести за сбивание вертолета, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к нему, но уточнил, что не имеет информации о том, что происходит в регионе.