Во Франции арестовали подозреваемого в причастности к теракту в Ницце

Об этом пишет РБК со ссылкой на Le Figaro.

По информации издания, им является 36-летний мужчина по имени Хамди З. Он был запечатлен на совместной фотографии с организатором теракта Мухамедом Булелем на фоне грузовика, на котором террорист врезался в толпу людей на Английской набережной в Ницце.

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По версии правоохранителей, задержанный подозреваемый был по м​еньшей мере на протяжении одного года знаком с Булелем.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля в Ницце водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии, в результате чего погибло 84 человека. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением. 19 июля французская полиция сообщила об опознании всех жертв трагедии. Список жертв включает в себя людей из восьми стран. Помимо французов там есть американцы, англичане, украинцы, швейцарцы, немцы, поляки, россияне. Это нападение на мирных граждан стало во Франции самым кровавым с ноября 2015 года, когда в Париже были убиты 130 человек.