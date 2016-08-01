Израильским военным запретили играть в Pokemon Go

В директиве солдатам и офицерам армейское руководство отмечает, что камеры и системы геолокации на смартфонах, необходимые для игры, могут привести к утечке секретной информации.

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В армии также опасаются, что военнослужащие могут загрузить пиратскую версию приложения для игры, в результате чего данные из памяти их телефонов могут быть украдены.

Параллельно израильская Ассоциация по борьбе с раковыми заболеваниями предупредила граждан станы об опасности ловить покемонов в середине дня из-за сильной жары и посоветовала игрокам носить головные уборы.

По данным израильской медицинской службы "Маген Давид Адом", на прошлой неделе 15-летняя девочка получила травму, упав с велосипеда по время ловли покемонов. От игры также пострадал 35-летний мужчина, который натолкнулся на стеклянную дверь и ранил ногу.

Мобильная игра про "карманных монстров" Pokemon Go бьет рекорды популярности во всем мире. По числу активных пользователей Pokemon Go уже обогнала таких интернет-гигантов как "Твиттер" и "Тиндер".