Президент Венесуэлы назвал игру Pokemon Go проблемой, требующей публичного обсуждения

Об сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CNN Espanol.

По его словам, игра якобы провоцирует насилие.

В своей телепрограмме «В контакте с Мадуро» он заявил, что Pokemon Go создает «виртуальную реальность, связанную с оружием, насилием, смертью».

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Мадуро выразил озабоченность распространением игры и призвал открыто обсудить эту проблему.

В Латинской Америке мобильная игра в настоящее время не вышла, но отмечается, что скоро игра официально должна выйти и в странах этого региона.

Pokemon Go поставила рекорд в AppStore, так как за первую неделю игру скачивали чаще, чем любое другое приложение.