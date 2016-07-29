Президент Венесуэлы назвал игру Pokemon Go проблемой, требующей публичного обсуждения
06:10, 29 июля 2016Мир
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался против игры Pokemon Go.
REUTERS
Об сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CNN Espanol.
По его словам, игра якобы провоцирует насилие.
В своей телепрограмме «В контакте с Мадуро» он заявил, что Pokemon Go создает «виртуальную реальность, связанную с оружием, насилием, смертью».
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Мадуро выразил озабоченность распространением игры и призвал открыто обсудить эту проблему.
В Латинской Америке мобильная игра в настоящее время не вышла, но отмечается, что скоро игра официально должна выйти и в странах этого региона.
Pokemon Go поставила рекорд в AppStore, так как за первую неделю игру скачивали чаще, чем любое другое приложение.
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