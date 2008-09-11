Путин: все разговоры о присоединении Крыма к России - провокация

Премьер-министр России Владимир ПУТИН называет провокацией все разговоры по поводу присоединения Крыма к России.

Как сообщает РИА “Новости”, об этом он заявил сегодня на встрече с представителями международного дискуссионного клуба "Валдай".

После встречи с премьером РФ участники дискуссионного клуба рассказали журналистам, что В.ПУТИН отметил, что нельзя в данном случае сравнивать ситуацию в Крыму с ситуацией, возникшей между Грузией и Абхазией, а также Грузией и Южной Осетией.

"Мы с Украиной давно договорились о границах при распаде СССР, и мы признали эти границы", - процитировал слова В.ПУТИНА участник дискуссионного клуба.