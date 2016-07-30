В Бельгии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

В ходе обысков полиция Бельгии задержала двух человек по подозрению в подготовке террористического нападения. Об этом со ссылкой на бельгийскую прокуратуру сообщает ВВС.

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Задержанные - братья Нурредин и Хамза Х. Позже в субботу они предстанут перед судом, который решит, можно ли продлить им первоначальный, 24-часовой, срок задержания.

Также сообщается, что полиция провела обыски в нескольких домах в районе городов Монс и Льеж. Во время операции полицейские не обнаружили оружия или взрывчатых веществ.