В Бельгии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта
12:46, 30 июля 2016Мир
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Полиция провела обыски в нескольких домах в районе городов Монс и Льеж.
В Бельгии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта / espanarusa.com
В ходе обысков полиция Бельгии задержала двух человек по подозрению в подготовке террористического нападения. Об этом со ссылкой на бельгийскую прокуратуру сообщает ВВС.
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Задержанные - братья Нурредин и Хамза Х. Позже в субботу они предстанут перед судом, который решит, можно ли продлить им первоначальный, 24-часовой, срок задержания.
Также сообщается, что полиция провела обыски в нескольких домах в районе городов Монс и Льеж. Во время операции полицейские не обнаружили оружия или взрывчатых веществ.
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