Обама поручил усилить борьбу с ИГИЛ после ряда терактов в Европе
04:40, 29 июля 2016Мир
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Президент США Барак Обама провел совещание с советниками по терроризму и внутренней безопасности и поручил им усилить борьбу с террористами как на поле боя, так и в их попытках вербовки новых боевиков.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Отметив ряд недавних чудовищных нападений в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, президент поручил своей команде обеспечить, чтобы мы сохраняли бдительность и наилучшие позиции для того, чтобы защитить родину от подобных нападений», - говорится в сообщении Белого дома.
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Обама заявил о необходимости «продолжить увеличивать военное давление на ИГ и другие террористические группировки, а также добиваться прогресса против усилий террористов по вербовке, радикализации и мобилизации людей для совершения насилия».
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