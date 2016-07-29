Обама поручил усилить борьбу с ИГИЛ после ряда терактов в Европе

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Отметив ряд недавних чудовищных нападений в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, президент поручил своей команде обеспечить, чтобы мы сохраняли бдительность и наилучшие позиции для того, чтобы защитить родину от подобных нападений», - говорится в сообщении Белого дома.

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Обама заявил о необходимости «продолжить увеличивать военное давление на ИГ и другие террористические группировки, а также добиваться прогресса против усилий террористов по вербовке, радикализации и мобилизации людей для совершения насилия».