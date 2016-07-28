Обама и Меркель обсудили выполнение "Минска-2"
06:11, 28 июля 2016Мир
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Президент США Барак Обама провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Сообщается, что Обама от имени американского народа выразил сочувствие в связи с серией массовых убийств, которые произошли в последнее время в Германии. Также пообещал полное содействие США в расследовании этих инцидентов.
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Обама и Меркель также обсудили ситуацию в Украине и подчеркнули важность снижения уровня насилия на Донбассе, а также полной имплементации Минских соглашений.
Напомним, в Госдепе США заявили, что усиление военного присутствия РФ в оккупированном Крыму неприемлемо.
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