Усиление военного присутствия РФ в оккупированном Крыму мешает урегулированию конфликта - Госдеп

Об этом заявил спикер Госдепа США Джон Кирби во время брифинга с журналистами.

"Мы видели эти заявления и ознакомлены с сообщениями медиа о них. Если это соответствует действительности, мы считаем, что это, очевидно, противоречит нынешним усилиям, направленным на прекращение насилия и деэскалацию напряженности на востоке Украины, согласно обязательствам России", - заявил Кирби.

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Кирби в очередной раз призвал Россию выполнять Минские договоренности.

В Госдепе подчеркнули, что "Крым всегда будет частью Украины".

Ранее глава Минобороны РФ Шойгу заявил о развертывании Россией в Южном округе 13 дивизий и свыше двух десятков полков в течение последних трех лет. Кроме того, он отметил о развертывании "самодостаточной группировки войск на территории Крыма".