Усиление военного присутствия РФ в оккупированном Крыму мешает урегулированию конфликта - Госдеп
Заявления Кремля об усилении военного присутствия на границах с Украиной, а также в оккупированном Крыму, не соответствуют духу обязательств, которые взяла на себя Москва по решению конфликта.
Об этом заявил спикер Госдепа США Джон Кирби во время брифинга с журналистами.
"Мы видели эти заявления и ознакомлены с сообщениями медиа о них. Если это соответствует действительности, мы считаем, что это, очевидно, противоречит нынешним усилиям, направленным на прекращение насилия и деэскалацию напряженности на востоке Украины, согласно обязательствам России", - заявил Кирби.
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Кирби в очередной раз призвал Россию выполнять Минские договоренности.
В Госдепе подчеркнули, что "Крым всегда будет частью Украины".
Ранее глава Минобороны РФ Шойгу заявил о развертывании Россией в Южном округе 13 дивизий и свыше двух десятков полков в течение последних трех лет. Кроме того, он отметил о развертывании "самодостаточной группировки войск на территории Крыма".