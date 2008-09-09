Саркози провел переговоры с Медведевым по Грузии

Николя Саркози - президент Франции, которая в настоящее время председательствует в ЕС, провел переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым.

Как передает Немецкая волна, Россия пообещала за месяц полностью вывести свои войска из зон вокруг Южной Осетии и Абхазии на те позиции, где они находились до начала войны. Об этом сообщил Николя Саркози после переговоров с Дмитрием Медведевым. Российский президент в свою очередь объяснил, что ЕС гарантирует отсутствие грузинской агрессии в регионе.

Саркози отметил, что ЕС осуждает признание независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия со стороны России. В то же время Медведев заявил, что Россия не изменит своего решения. "Этот выбор является окончательным и безвозвратным", отметил российский президент. По его словам, процесс признания будет набирать обороты, а в какой момент к этому процессу присоединятся страны Евросоюза - зависит от их позиции.

Саркози сообщил, что до первого октября ЕС отправит в Грузию 200 наблюдателей для надзора за соблюдением мира. Однако, ранее в понедельник утром, российский МИД заявил, что считает нецелесообразной командирование в Грузию миссии наблюдателей от ЕС. «Это приведет к избыточной фрагментации международных усилий, которые сегодня уже фактически реализуются ООН и ОБСЕ», заявлял официальный представитель МИД РФ.

От разрешения кавказского конфликта зависят будущие отношения ЕС с Россией. По итогам недавнего экстренного саммита ЕС, переговоры относительно нового соглашения о партнерстве будут приостановлены до тех пор, пока Москва не выведет свои войска с грузинской территории.