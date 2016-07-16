Иран приостановил авиасообщение с Турцией
09:45, 16 июля 2016Мир
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После попытки госпереворота в Турции иранские власти приняли решение приостановить авиасообщение с этой страной.
Авиасообщение будет возобновлено после установления подходящих условий \ http://trip-gear.ru/
Замглавы международного аэропорта в Тегеране объявил, что семь рейсов, которые должны были вылететь в Турцию, сегодня утром отменены, передает kommersant.ru.
Читайте такжеТурция закрыла пограничные пункты пропуска с Болгарией - Reuters"Мы будем следить за развитием событий, авиасообщение будет возобновлено после установления подходящих условий", - сообщил представитель аэропорта.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о попытке переворота в стране и в обращении к народу призвал граждан выйти на улицы и "помочь остановить беспредел".
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