Иран приостановил авиасообщение с Турцией

Замглавы международного аэропорта в Тегеране объявил, что семь рейсов, которые должны были вылететь в Турцию, сегодня утром отменены, передает kommersant.ru.

Читайте такжеТурция закрыла пограничные пункты пропуска с Болгарией - Reuters"Мы будем следить за развитием событий, авиасообщение будет возобновлено после установления подходящих условий", - сообщил представитель аэропорта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о попытке переворота в стране и в обращении к народу призвал граждан выйти на улицы и "помочь остановить беспредел".