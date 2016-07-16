Босфорский мост частично открыли после сдачи мятежников властям
09:09, 16 июля 2016Мир
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Босфорский мост, закрытый в ночь на 16 июля во время попытки госпереворота в Турции, частично открыли после сдачи мятежников властям.
REUTERS
Как сообщает агентство Anadolu, оба моста, соединяющих азиатский и европейский берега Босфора, были перекрыты вечером 15 июля, когда на улицах Стамбула и Анкары появилась военная техника и организаторы переворота заявили о захвате власти в стране.
Читайте такжеСМИ назвали организатора военного переворота в ТурцииВ настоящее время мятежники сдаются властям страны, переворот почти подавлен. Попытку переворота сорвали лояльные президенту спецслужбы, а также тысячи вышедших на улицы рядовых граждан. Утром 15 июля Анкара заявила, что верные президенту Реджепу Эрдогану войска практически полностью взяли под контроль здание Генерального штаба, захваченное мятежниками.
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