Босфорский мост частично открыли после сдачи мятежников властям

Как сообщает агентство Anadolu, оба моста, соединяющих азиатский и европейский берега Босфора, были перекрыты вечером 15 июля, когда на улицах Стамбула и Анкары появилась военная техника и организаторы переворота заявили о захвате власти в стране.

Читайте такжеСМИ назвали организатора военного переворота в ТурцииВ настоящее время мятежники сдаются властям страны, переворот почти подавлен. Попытку переворота сорвали лояльные президенту спецслужбы, а также тысячи вышедших на улицы рядовых граждан. Утром 15 июля Анкара заявила, что верные президенту Реджепу Эрдогану войска практически полностью взяли под контроль здание Генерального штаба, захваченное мятежниками.