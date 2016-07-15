Кровавый теракт в Ницце: количество пострадавших превысило 200 человек
В прокуратуре Франции сообщили о 202 пострадавших в результате теракта в Ницце.
Об этом агентство The Associated Press сообщило в своем Twitter.
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"В прокуратуре Парижа сообщили о 202 пострадавших в результате наезда грузовика в Ницце, из них 25 подключены к аппаратам жизнеобеспечения и 52 - в критическом состоянии", – говорится в сообщении.
Paris prosecutor says 202 were wounded in the Nice truck attack, 25 on life support and 52 in critical condition. https://t.co/mEWlyzq1uF— The Associated Press (@AP) July 15, 2016
Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце.
Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.
Прокуратура Франции подтвердила личность террориста. Им оказался 31-летний мужчина Мохамед Лахуайедж-Бухлель с двойным гражданством Франции и Туниса.
Кроме того, СМИ опубликовали фотографии документов террориста из Ниццы.