СМИ опубликовали фотографии документов террориста из Ниццы

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на The Daily Mirror.

First picture of Mohamed Lahouaiej Bouhlel ID card found at scene of #NiceAttackhttps://t.co/5EOCltKAWLpic.twitter.com/Gh6mpHRwZV — Daily Mirror (@DailyMirror) July 15, 2016

В соцсетях опубликован еще один снимок этого же документа. На нем видно, что вид на жительство был выдан на срок с 15 января 2008 по 14 января 2009 года.

Le titre de séjour de Mohamed Lahouaiej Bouhlel, auteur du massacre de #Nice. pic.twitter.com/U1yhtcKPO4 — Axel Joly (@AxelJoly) July 15, 2016

На снимке другого вида на жительство, выданного на имя Бухлеля, указан срок действия с 15 января 2009 по 14 января 2019 года.

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UPDATE: Photo reportedly showing #NiceFrance terrorist Mohamed Lahouaiej Bouhlel resident permit with photo of him pic.twitter.com/B70WdXnN3u — News_Executive (@News_Executive) July 15, 2016

Подлинность опубликованных фотографий, на которых сняты документы террориста, французские власти официально не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса.

Полиция сообщила о проведении обыска в его квартире.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.