СМИ опубликовали фотографии документов террориста из Ниццы

18:02, 15 июля 2016
Мир
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Опубликована фотография вида на жительство, выданного на имя Мохамеда Бухлеля — террориста, который врезался на грузовике в толпу людей на набережной в Ницце.

twitter.com/News_Executive

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на The Daily Mirror.

В соцсетях опубликован еще один снимок этого же документа. На нем видно, что вид на жительство был выдан на срок с 15 января 2008 по 14 января 2009 года.

На снимке другого вида на жительство, выданного на имя Бухлеля, указан срок действия с 15 января 2009 по 14 января 2019 года.

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Подлинность опубликованных фотографий, на которых сняты документы террориста, французские власти официально не подтвердили.

Как сообщал УНИАН, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса.

Полиция сообщила о проведении обыска в его квартире.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.

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