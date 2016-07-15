Теракт в Ницце: СМИ назвали имя водителя грузовика
12:51, 15 июля 2016Мир
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Местное издание назвало имя водителя грузовика, который врезался в толпу в Ницце.
REUTERS
Водителем грузовика, который врезался в толпу в Ницце вечером 14 июля, является Мохамед Лахуайедж Бухлель, сообщает РБК со ссылкой на Nice-Matin.
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Как сообщал УНИАН, личность водителя была идентифицирована. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса. Полиция сообщила о проведении обыска в его доме.
Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.
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