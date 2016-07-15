Теракт в Ницце: СМИ назвали имя водителя грузовика

Водителем грузовика, который врезался в толпу в Ницце вечером 14 июля, является Мохамед Лахуайедж Бухлель, сообщает РБК со ссылкой на Nice-Matin.

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Как сообщал УНИАН, личность водителя была идентифицирована. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса. Полиция сообщила о проведении обыска в его доме.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.