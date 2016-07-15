Прокуратура Франции подтвердила личность террориста из Ниццы и рассказала, что было в его смертоносном грузовике

Об этом заявил прокурор Франции Франсуа Молен, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

Прокурор также рассказал, что 19-тонный грузовик был арендована 11 июля и ее должны были вернуть 13 июля. Внутри кабины нашли автоматическое оружие, автомат Калашникова и М16, пистолет калибра 7,65, патроны и гранаты.

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Также в кабине были найдены мобильный телефон, водительское удостоверение, кредитная карточка и различные документы. Внутри грузовика нашли восемь пустых паллет и велосипед.

По словам Молена, убитый террорист был "совсем неизвестный спецслужбам... и никогда не проявлял признаков радикализации".

Как сообщал УНИАН, личность водителя была установлена. Им оказался 31-летний мужчина с двойным гражданством Франции и Туниса. Полиция сообщила о проведении обыска в его квартире.

Напомним, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло 84 человек. В результате теракта госпитализированы 54 ребенка.