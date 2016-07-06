США ввели персональные санкции против лидера КНДР и его чиновников

В "черный список" министерства финансов США включены также пять юридических лиц, передает Би-би-си. "Под властью Ким Чен Ына миллионы жителей Северной Кореи продолжают испытывать невыносимую жестокость и тяжкие лишения, их подвергают внесудебным казням, принудительному труду и пыткам", - говорится в заявлении заместителя минфина США по финансовой разведке и вопросам противодействия терроризму Адама Шубина.

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Ким Чен Ын, объявленный в КНДР после смерти отца Ким Чен Ира в декабре 2011 года "великим наследником", впервые попадает под действие персональных санкций. По словам американских дипломатов, внесение его в американский "черный список" может привести в ярость власти Северной Кореи, где вождь считается непогрешимым.

Наряду с Ким Чен Ыном, под санкции США попали руководители министерства народной безопасности и исправительной службы минюста Северной Кореи, в ведении которых находятся лагеря принудительного труда, а также главы ведомств, отвечающих за государственную пропаганду.