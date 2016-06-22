КНДР произвела два запуска ракет средней дальности

Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на неназванные источники, передает Русская служба Би-Би-Си.

Первый запуск состоялся в 6 часов утра по местному времени. Вторая ракета была запущена несколько часов спустя.

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По всей видимости, первый запуск был неудачным, уточняет Рейтер со ссылкой на неназванных военных чиновников из Южной Кореи.

Запуск ракеты зафиксировала американская армия, сообщил Рейтер представитель Тихоокеанского командования США Дейв Бенхам. Он не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Второй ракете, по последним данным, удалось пролететь порядка 400 км.

По информации агентства, по тревоге были подняты японские вооруженные силы, в боевую готовность привели комплексы "Патриот". Военные получили приказ сбивать любые воздушные цели, направляющиеся к Японии.

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Ранее Северная Корея уже запускала ракету "Мусудан". В апреле-мае состоялись четыре тестовых запуска. Все попытки оказались неудачными.

По данным южнокорейских СМИ, у КНДР есть около трех десятков таких ракет. "Мусудан" может поражать цели на расстоянии около трех тысяч километров.

Это позволяет запустить ракету в любую часть Японии и по американской территории Гуам.